469 новых случаев коронавирусом выявили за сутки на Кубани

Новых случаев ковид все больше. Фото: Архив "КП"

В Краснодарском крае по данным на 23 августа за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 309 женщин и 160 мужчин.

По данным краевого оперштаба, среди заболевших коронавирусом в регионе – 50 детей. Возраст пациентов колеблется от 3 месяцев до 87 лет. Больше всего заболевших в Краснодаре – 179 человек. В Анапе зафиксировано 77 случаев коронавируса, в Тимашевском районе – 49, в Сочи – 39. Также случаи заболеваний ковидом выявлены еще в 26 городах и районах края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, с подозрением на коронавирус в больницах и госпиталях находятся на лечении 636 человек, 6 кубанцев находятся на ИВЛ в тяжелом состоянии, 7 пациентов выписаны с выздоровлением. Амбулаторно с подозрением на коронавирус проходят лечение 9598 человек, в том числе 8067 пациентов с ковид – на дому.

С начала пандемии в регионе подтвердили 281108 случаев COVID-19.