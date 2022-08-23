Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 100 млрд рублей

Кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 7,5% и в августе 2022 года превысил 100 миллиардов рублей. При этом основным драйвером роста портфеля являются ипотечные кредиты – прирост по ним с начала года составил 6,8 миллиарда рублей.

В общем объеме кредитного портфеля физлиц РНКБ доля ипотечных кредитов составляет 58%, потребительских кредитов - 27%, кредитных карт – 10% и автокредитов - 5%. Отметим, что около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки в 2022 году были выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. При этом на ставку по госпрограммам распространяется скидка от РНКБ в размере 1% в случае, если клиент приобретает жилье в ипотеку в жилищном комплексе, который строится с использованием проектного финансирования банка.

- На рост портфеля влияет активное участие банка в федеральных и региональных программах поддержки ипотечного, потребительского и автокредитования, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Благодаря этим программам желающие могут получить кредит на максимально выгодных условиях. Кроме того, после недавнего увеличения льготного периода действия кредитных карт РНКБ до 115 дней наблюдается стремительный рост популярности этого продукта. Во многом это обусловлено преимуществами использования кредитных карт, в том числе возможностью использовать кредитные средства без начисления процентов в течение всего льготного периода.

Заявки на получение потребительских и ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт можно оформить без визита в офис на официальном сайте РНКБ.