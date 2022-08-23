Центр Краснодара остался без горячей воды из-за работ на теплосетях

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В центре Краснодара не будет горячей воды с 23 по 26 августа. Это связано с работами на теплосетях.

- Тепловики подключают реконструированные участки теплосети «ТЭЦ — Центр города» в основную магистраль, - назвали причины ограничения подачи воды в мэрии Краснодара.

Горячей воды четыре дня не будет в домах по улице Ставропольской, Бургасской и КИМ, жилом массиве от Селезнева до Суворова. Ограничение коснется и подключенных к этой магистрали потребителей — по улицам Гимназической, Гудимы, Красной, Красноармейской, Мира, Орджоникидзе, Пушкина, Седина.

Врезка обеспечит бесперебойное теплоснабжение в предстоящий отопительный период.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 70 многоэтажек Краснодара останутся без горячей воды с 22 августа.