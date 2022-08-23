Аренда жилья в Сочи обходится туристам дешевле, чем в Светлогорске

В Сочи аренда квартиры составляет 5,38 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи аренда жилья намного дешевле по сравнению со Светлогорском. За два года стоимость квартиры в городе Калининградской области выросла на 95%. Снять жилье на сутки в Светлогорске обойдется туристу в 5,59 тысячи рублей. При этом в Сочи аренда квартиры в среднем составляет 5,38 тысячи рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Калининградская область занимает второе место по популярности у российских туристов. Но на Черное море отдыхающие едут активное. Отдых в Сочи выбирают 6 из 10 россиян.

Ранее сообщалось, что в этом году бархатный сезон на побережье Краснодарского края продлится до октября.