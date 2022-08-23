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Общество23 августа 2022 9:40

В Анапе задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей с помощью сканеров

Двое жителей Армавира орудовали на парковке пляжа в Витязево
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
В Витязево задержали "сканерщиков". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Витязево задержали "сканерщиков". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отдел МВД России по городу Анапа обратились трое пострадавших с сообщениями о кражах денег и ценностей из машин, припаркованных возле одного из пляжей в поселке Витязево. Общая сумма ущерба составила более 135 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили злоумышленников. Двух жителей Армавира 35 и 36 лет оперативники задержали на подъезде к пляжной парковке, где происходили кражи. В их автомобиле были найдены деньги, ювелирные украшения и два сканера, позволяющих незаметно для автовладельцев перехватывать сигнал противоугонной системы и отключать ее.

– Сканеры мужчины приобрели у неизвестного лица в Армавире, хотя оборот подобных устройств в нашей стране запрещен законом. Следственным отделом ОМВД России по Анапе в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. – Им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.