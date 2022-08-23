Водно-спортивная гребная база в Темрюке готова наполовину

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Водно-спортивная гребная база в Темрюке строят по поручению губернатора. Ее возводят на месте старого учреждения, которое было открыто еще в начале 1980-х годов.

- Уже готов фундамент объекта, смонтированы стойки и металлоконструкции. Сейчас рабочие устанавливают стены и кроют крышу. Кроме этого, идет устройство входных групп и планировка территории, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гребная база готова на 50%. Завершить работы планируют до конца 2022 года. В помещениях будут хранить лодки. Также здесь оборудуют раздевалки, тренерские, тренажерный зал, медицинский пункт и комнаты для хранения инвентаря.