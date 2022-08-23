ВТБ расширил сеть «умных» офисов в Тимашевске и Белореченске

Новые стандарты развития банковских отделений ориентированы на персональный подход и технологии, направленные на улучшение клиентского опыта.

В новых смарт-отделениях создано комфортное пространство для обслуживания физических и юридических лиц. Использование разных фактур и световых сценариев, новая мебель в местах ожидания добавили пространству тепла и уюта. Были доработаны принципы зонирования, которые теперь исключают перегородки между посетителем и консультантом. Общение происходит в одной из удобных локаций.

Максимальное внимание уделяется именно клиенту. Ему не придется ходить по офису от одного специалиста к другому. Автоматизированная система анализирует запрос клиента и определяет оптимальное место для переговоров – в зале или переговорной комнате. После этого клиентский менеджер приходит к посетителю с уже готовыми вариантами решения вопроса.

«Умные» отделения внедряют по всему региону.

Жителям и организациям города доступен полный перечень услуг – от потребительских кредитов и сберегательных продуктов до открытия расчетных счетов и оформления пакетов РКО для предпринимателей. Причем в офисах нового формата до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через дистанционных сервисов обслуживания, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы, в том числе без участия пластика по QR-коду. При необходимости сотрудник банка поможет установить мобильное приложение ВТБ Онлайн и научит базовым навыкам использования цифровых сервисов.

- Новые стандарты развития банковских отделений ориентированы на персональный подход и технологии, направленные на улучшение клиентского опыта. Офис становится эффективным и удобным центром финансовых знаний и частью большого контура обслуживания наряду с банкоматами, контакт-центром, мессенджерами, мобильным приложением. Сотрудники становятся финансовыми консультантами, которые предугадывают желания и потребности клиентов. Сейчас мы активно внедряем «умные» отделения по всему региону: три точки продаж уже открыто в августе, еще пять будет запущено до конца года, – прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.

Офисы работают в будние дни с 9:00 до 18:00 часов и обслуживают по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 191, в городе Белореченске - ул. Чапаева, д. 68б.