В Краснодар прибыли мощи святого преподобного Сергия Радонежского

В 2022 году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с мощами одно из самых почитаемых святых доставят в разные регионы страны.

Мощи преподобного Сергия Радонежского пробудут в Свято-Екатерининском кафедральном соборе до вечера 25 августа. Духовенство Екатеринодарской епархии будет ежечасно совершать молебны.

На первом богослужении в престольном храме присутствовали более 150 казаков Кубанского казачьего войска во главе с вице-губернатором края, войсковым атаманом Александром Власовым, почетный караул, представители духовенства и краснодарцы.

– Из жития преподобного мы знаем, что он учил самому простому и важному: правде и прямоте, мужественности и труду, благоговению и вере. Все эти качества актуальны, важны и в наше время, – отметил во время службы митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского в ближайшие дни приедут делегации районных казачьих обществ, представители молодежи и военно-патриотических клубов Кубани.

– От лица казачества благодарю духовенство за возможность всем православным кубанцам помолиться, испросить помощи и заступничества у святого преподобного Сергия Радонежского, защитника и покровителя земли русской, – сказал Александр Власов.