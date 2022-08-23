В Краснодаре перекроют улицу Пушкина из-за присяги курсантов летного училища

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27 августа курсанты первого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков примут Военную присягу. В связи с мероприятием улицу Пушкину временно перекроют.

- Движение будет ограничено по улице Пушкина на участке от Рашпилевской до Красной с 6 часов утра до окончания мероприятия, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Здесь с вечера 25 августа начнут убирать и припаркованные машины. Заранее от авто освободят Постовую от Захарова до Октябрьской.

Для участников мероприятия организуют стоянку автотранспорта. На время проведения репетиции - по Постовой от Захарова до Октябрьской. А во время мероприятия участникам можно будет припарковаться по улице Пушкина от Рашпилевской до Красной и по Постовой от Захарова до Октябрьской.