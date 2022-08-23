В Анапе ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест

В микрорайоне Алексеевском Анапы по нацпроекту построили и ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест. 1 сентября она откроет свои двери для первых учеников.

– Школа получила акт ввода в эксплуатацию. Это значит, что, как и было обещано, 1 сентября здесь прозвенит первый звонок, - цитирует вице-губернатора края Евгения Наумова пресс-служба администрации региона.

Новое здание оснастили всем необходимым оборудованием. Часть классов уже полностью готова к встрече детей, прием заявлений от родителей продолжается.

Также в День знаний на Кубани откроют шесть новых учреждений в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. До конца года планируют завершить девять школ в Анапе, Новороссийске, Сочи, Динском, Кущевском, Новокубанском, Северском и Туапсинском районах.