В реки Сочи выпустили около 300 тысяч особей черноморского лосося

Рыба адаптируется в воде и постепенно начнет уходить в Черное море. Фото: администрация Сочи

В сочинские реки выпустили более 300 тысяч особей черноморского лосося. До этого рыбу выращивали на форелеводческом заводе. Стоит отметить, что черноморский лосось занесен в Красную книгу.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, перед выпуском рыбы специалисты осмотрели мальков. Их вес должен достигать более трех грамм. Каждому мальку около 6 месяцев.

- После выпуска, рыба адаптируется в воде и постепенно начнет уходить в Черное море, в места постоянного своего обитания, - сообщила начальник отдела воспроизводства водных биологических ресурсов Азово-черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Елена Черненко.