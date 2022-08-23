После посещения аквапарка на Кубани 3-летняя девочка впала в кому

Родителей просят внимательнее следить за детьми

ЧП случилось в аквапарке Лермонтово в Туапсинском районе. Семья из Ростовской области отдыхала с 3-летней девочкой. Когда родители отвлеклись, ребенок оказался на дне бассейна.

- Отдыхающие рассказали, что отвернулись на несколько секунд – и ребенок пропал. Состояние девочки тяжелое, к моменту приезда скорой она находилась в коме, — цитируют главврача станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиля Гараева «Туапсинские вести».

Сколько времени ребенок пробыл в воде, неизвестно. Сейчас малышка находится в районной больнице под наблюдением врачей.

Родителей просят внимательнее следить за детьми на море и в аквапарках.