Жители Краснодара могут помочь детям из интернатов подготовиться к школе

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Жители Краснодара могут принести канцелярские и учебные принадлежности для многодетных семей и детей из интернатов.

- Помочь нуждающимся может любой желающий. Для этого нужно принести школьные наборы в Краснодарское региональное отделение Российского детского фонда. Оно находится по улице Карасунской, 101, время приема - с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Сбор вещей продлится до 1 сентября. Канцелярские наборы отправят в школу-интернат станицы Тенгинской Усть-Лабинского района, детский дом «Ахтырский», управление социальной защиты Апшеронского района. Также планируется направить наборы для творчества детям-инвалидам города Ейска, а в Новороссийский социальный реабилитационный центр – школьную форму и обувь, а также детскую сенсорную панель для занятий и шкаф.

Дети из Донецкой Народной Республики также получат необходимую канцелярию.