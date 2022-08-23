В Адыгее на зиму заготовили запас корма для скота

На данный момент в республике заготовлено более 50 тысяч тонн грубых кормов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее региональный Минсельхоз проанализировал ход заготовки кормов для скота на зиму. Нынешние запасы позволяют животным пережить период. Об этом сообщили в ведомстве.

- Зернофуража засыпано 35,8 тысячи тонн, и сельхозтоваропроизводители продолжают заготовку сочных кормов, на силос убрано более 3000 тонн кукурузы, - рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент в республике заготовлено более 50 тысяч тонн грубых кормов для животноводства.