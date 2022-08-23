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Общество23 августа 2022 12:43

Вениамин Кондратьев посетил новую школу в микрорайоне Гидростроителей Краснодара

Учебное заведение рассчитано на 1550 мест
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара открыли новую современную школу на 1550 мест. Учебное заведение посетил губернатор Вениамин Кондратьев.

- В этой школе созданы все условия для разностороннего развития. Например, есть зал технического творчества для занятий робототехникой. Наши дети должны уметь отвечать новым вызовам, чтобы самостоятельно создавать новые технологии, – сказал глава региона.

Губернатору Кубани показали учебные кабинеты, столовую, а также спортзалы. Новая школа оборудована кабинетами кулинарии и швейному делу девочек, а также технического труда для мальчиков.

Школа на Гидрострое обеспечена круглосуточной охраной, на территории установлено 60 видеокамер. Первых учеников заведение примет уже 1 сентября.