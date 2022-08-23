Спасатели эвакуировали упавшего мужчину в русло реки Псахе в Сочи

Пострадавшего передали врачам скорой помощи. Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели Сочи днем 23 августа выезжали для оказания помощи мужчине. Турист переходил русло реки Псахе по парапету. Мужчина поскользнулся и упал. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться. Очевидцы сразу обратились за помощью к спасателям.

- Прибыв на место, спасатели спустились к пострадавшему и на жестких носилках транспортировали его из труднодоступного места к дороге, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи.