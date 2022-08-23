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Общество23 августа 2022 13:17

Краснодар будут очищать от мусора с 29 августа по 23 сентября

В городе начинается месячник по наведению санитарного порядка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре с 29 августа начнутся субботники. Каждую неделю до 23 сентября город будут очищать от мусора. Принять участие в месячнике по наведению санитарного порядка может любой желающий.

- 17 сентября в Краснодаре пройдет общегородской субботник. В порядок приведут придомовые, внутриквартальные и общегородские территории, зеленые зоны, а также берега водоемов и прилегающие участки к торговым объектам, школам и детсадам, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ежегодный осенний месячник будет организован накануне Дня города. Помимо санитарной очистки территорий, городские службы обновят в городе мусорки, высадят зеленые насаждения, а также покрасят бордюры, опоры линий электропередачи, объекты уличного освещения.