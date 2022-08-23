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Происшествия23 августа 2022 13:58

В Адыгее иномарка насмерть сбила 37-летнюю женщину

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mvd01ra

Фото: t.me/mvd01ra

Смертельная авария произошла ночью 21 августа в Теучежском районе Адыгеи. По предварительным данным, 38-летний житель Республики Калмыкия на «Фольксваген» не заметил женщину, переходившую дорогу, и сбил ее. Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.

- Сообщение о ДТП поступило 21 августа 03:00 часов в дежурную часть. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Личность погибшей установлена, ею является 37-летняя жительница города Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Движение авто на дороге не ограничивалось. Безопасность обеспечивали наряды ДПС. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.