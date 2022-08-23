Производство морепродуктов на Кубани растет Фото: Олег ЗОЛОТО

Производство устриц в Краснодарском крае за шесть месяцев выросло на 25%. За полгода на Кубани произвели 10 тонн моллюсков. В то же время в регионе увеличилось производство мидий на 16%. Специалистам удалось добыть 252 тонны деликатеса.

- На рост показателей повлияли хороший нерест и благоприятные погодные условия, благодаря которым сформировалась обильная кормовая база, - рассказали в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.

Форелеводческие хозяйства также показывают стабильный рост. Производство рыбы увеличилось в три раза и составило более 1 тысячи тонн. Объем увеличился за счет строительства новых рыбных хозяйств в регионе.

На Кубани производством морепродуктов занимается семь хозяйств в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе. За 2021 год в регионе было добыто 314 тонн мидий и устриц, пишет Интрефакс.