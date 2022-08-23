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Общество23 августа 2022 14:30

В день рождения Геленджика над бухтой запустят фейерверк

В мэрии опубликовали афишу мероприятий
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/adm_gelen

Фото: t.me/adm_gelen

День города в Геленджике отпразднуют 27 августа. В мэрии города рассказали о запланированных мероприятиях.

- В 8 часов утра праздник откроет парусная регата «Сила ветра» в акватории геленджикской бухты. В 10 часов начнется торжественное мероприятие на Центральной площади. Там же откроется выставка декоративно-прикладного творчества, - сообщили в администрации Геленджика.

Праздник завершится фейерверком над бухтой города-курорта. Салют можно будет увидеть в 22:00.

Стоит отметить, что день рождения Геленджика будут отмечать два дня, 28 августа празднование продолжится.

Фото: t.me/adm_gelen

Фото: t.me/adm_gelen