На Кубани естественная убыль населения выросла на 12 процентов

На Кубани в первом полугодии 2022 года смертность превысила рождаемость.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Такие цифры приводит в своем докладе Краснодарстат – управление Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея.
По данным Краснодарстата, с января по май 2022 года в регионе родилось 21,3 тысячи человек, а умерло 37,3 тысячи жителей: число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза.
Естественная убыль населения Кубани в неполном первом полугодии составила 15,9 тысячи человек, что на 12 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.