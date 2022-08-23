На Кубани естественная убыль населения выросла на 12 процентов

На Кубани в первом полугодии 2022 года смертность превысила рождаемость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такие цифры приводит в своем докладе Краснодарстат – управление Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея.

По данным Краснодарстата, с января по май 2022 года в регионе родилось 21,3 тысячи человек, а умерло 37,3 тысячи жителей: число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза.

Естественная убыль населения Кубани в неполном первом полугодии составила 15,9 тысячи человек, что на 12 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.