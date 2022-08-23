До конца сентября в Краснодарском крае откроется 10 ресторанов "Вкусно - и точка".

В сентябре на Кубани откроют все заведения «Вкусно - и точка». Сейчас в регионе работают 24 точки общепита из 34.

- Сейчас в Краснодарском крае открыто 24 предприятия, еще 10 мы откроем до конца сентября, - рассказали в пресс-службе компании.

Компания McDonald’s ушла с российского рынка в марте 2022 года. После ребрендинга фаст-фуд-рестораны под российским брендом открылись в Сочи 27 июня. В июле они заработали в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике и Анапе, а также в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает «Коммерсант».