Фото: Телеграм-канал Анны Миньковой

К 1 сентября педагоги Краснодарского края получат по 5 тысяч рублей. Об этом заявила вице-губернатор Кубани Анна Минькова на августовском совещании научно-педагогической общественности.

- Мы увеличиваем набор на целевое обучение учителей, создаем стимулирующие выплаты. Например, дополнительно к 1 сентября все педагоги получат по 5 тысяч рублей, - рассказала Минькова.

На совещании также обсуждались темпы строительства учебных учреждений в регионе. С 2015 года на Кубани построено 66 школ. В прошлом году началось возведение еще 12 школ, в этом году – уже 17. В скором времени в Краснодарском крае появится 32 тысячи новых мест в школах.

- Качественное современное образование невозможно без цифровых лабораторий, оснащенных классов химии, физики, информатики, высокоскоростного интернета, - отметила Анна Минькова. - На базе учебных заведений создаем Точки роста, в которых занимаются уже 130 тыс. детей. Появляются и новые Кванториумы, IT-кубы, где ребята развивают свои способности.