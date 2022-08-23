На Кубани выясняют причины массового мора рыбы

Берег реки Албаши на Кубани усыпан мертвой рыбой. Фото: пресс-служба администрации Каневского района

В станице Новоминской Каневского района на реке Албаши произошел массовый мор рыбы. Первыми на огромное количество плавающей брюхом вверх рыбы обратили внимание местные жители, которые сообщили об этом местным властям. На место выехали представители муниципального управления сельского хозяйства и продовольствия, рыбинспектор и сотрудник Ейской инспекции Азово-Кубанского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

- Причины мора рыбных ресурсов станут известны после проведения официальной экспертизы. Пробы рыбы, грунта и речной воды отправлены для анализа. Ситуация находится на особом контроле, - прокомментировал глава Новоминского сельского поселения Андрей Чернушевич.

На месте работают сотрудники районного МЧС, которые собирают погибшую рыбы для подсчета и оценки масштабов.