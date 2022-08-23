На Кубани осудили мужчину, угнавшего автомобиль ради свидания с девушкой

Турист из Джубги угнал и разбил чужой автомобиль, чтобы поехать на свидание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туапсинском районе огласили приговор по уголовному об угоне автомобиля. Из материалов следствия известно, что 34-летний житель Ростовской области отдыхал в Джубге. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ночью увидел легковой автомобиль «Фольксваген Джетта», хозяин которого забыл вытащить ключи из замка зажигания.

- Осужденный проник в салон автомобиля, завел его и поехал по направлению в Краснодар. Как он сам объяснил на суде, в краевом центре его ждала подруга. Однако он не справился с управлением иномарки и врезался в дорожное ограждение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Автоугонщик решил покинуть место ДТП, однако в дальнейшем был найден и задержан сотрудниками полиции. Суд счел вину мужчины полностью доказанной и приговорил его к трем годам в исправительной колонии строгого режима.