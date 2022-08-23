В 2022 году на ремонт школ в Краснодарском крае было направлено около 3 млрд рублей

В 2022 году на ремонт школ в Краснодарском крае направили порядка 3 млрд рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К наступающему учебному году в Краснодарском крае отремонтировали более 800 школ. На модернизацию общеобразовательных учреждений было направлено почти 3 млрд рублей.

– В 2022 году финансирование на капремонт школ было удвоено. Отмечу, что муниципальные школы активно участвуют в федеральных программах, благодаря чему получают больше средств на модернизацию и переоснащение, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Ремонт в школах идет поэтапно. В них обновляют фасады, кровли, окна, учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, а также столовые и пищеблоки.