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Общество23 августа 2022 16:02

В школьных столовых Кубани будут готовить из местных продуктов

Во всех общеобразовательных учреждениях Краснодарского края введено единое меню
Евгения ХАЛИКОВА
Для детей разработали богатое клетчаткой меню.

Для детей разработали богатое клетчаткой меню.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С будущего учебного года во всех школах Краснодарского края вводится единое меню для учеников. Его разрабатывали исходя из потребностей школьников, которые должны получать вкусное и разнообразное питание. Готовить блюда будут из продуктов местного производства.

– Еда для школьников должна быть полезной и вкусной. Сейчас все муниципалитеты Кубани получают методические рекомендации, которые составляли совместно с родительскими советами. Меню проверено и одобрено краевыми Роспотребнадзором, – рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

В новом школьном меню будут разнообразные блюда. Но основной упор будет сделан на правильное питание с большим количеством овощей и фруктов. В 2022 году на организацию бесплатного питания школьников из краевого бюджета было направлено почти 4 млрд рублей.