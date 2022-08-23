В школьных столовых Кубани будут готовить из местных продуктов

Для детей разработали богатое клетчаткой меню. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С будущего учебного года во всех школах Краснодарского края вводится единое меню для учеников. Его разрабатывали исходя из потребностей школьников, которые должны получать вкусное и разнообразное питание. Готовить блюда будут из продуктов местного производства.

– Еда для школьников должна быть полезной и вкусной. Сейчас все муниципалитеты Кубани получают методические рекомендации, которые составляли совместно с родительскими советами. Меню проверено и одобрено краевыми Роспотребнадзором, – рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

В новом школьном меню будут разнообразные блюда. Но основной упор будет сделан на правильное питание с большим количеством овощей и фруктов. В 2022 году на организацию бесплатного питания школьников из краевого бюджета было направлено почти 4 млрд рублей.