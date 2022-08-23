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Общество23 августа 2022 16:38

В Краснодарском крае до 2024 года построят 29 новых школ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о том, как в регионе создают комфортные условия для школьников
Евгения ХАЛИКОВА
До конца 2024 года на Кубани построят 29 новых школ.

До конца 2024 года на Кубани построят 29 новых школ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае до конца 2024 года построят 29 школ. Ожидается, что через два года все школьники на Кубани будут учиться в одну смену. О создании в регионе комфортных условий для учебы детей рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

- С 2015 года в регионе появились 66 школ, еще девять будут сданы до конца 2022. Это хорошие темпы, но тем не менее 200 тысяч детей вынуждены учиться во вторую смену. Решить вопрос с дефицитом мест поможет реализация национальных проектов и региональных программ. До конца 2024 года в регионе появятся еще 29 новых школ, – рассказал Вениамин Кондратьев.

С 2025 года количество учеников увеличилось на 190 тыс. человек. Такой рост связан с миграционным приростом. Сегодня только в краевом центре необходимо ввести еще 70 тысяч мест, а в Сочи не менее 25 тысяч мест.