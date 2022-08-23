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Здоровье23 августа 2022 17:23

На Кубани во время донорской акции заготовили 400 литров цельной крови

Мобильные пункты заготовки крови посетили 822 донора
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани прошла донорская акция. Фото: yadonor.ru

На Кубани прошла донорская акция. Фото: yadonor.ru

В Краснодарском крае прошла донорская акция, посвященная Дню Государственного флага. В Славянске-на-Кубани и поселке Ильском Северского района работали мобильные комплексы заготовки крови. Благодаря донорам врачи-трансфузиологи собрали 400 литров цельной донорской крови.

- Всего же в акции приняли участие 822 донора. Все участники акции получили ленточки-триколор и значки с символикой Службы крови, - рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Медики также консультировали желающих узнать, как стать донором крови, рассказали о противопоказаниях к донорству и научили правильной подготовке к донации.