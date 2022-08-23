В Краснодарском крае выдача кредитов среднему и малому бизнесу выросла на 40 %

Кубань вошла в число лидеров по объемам финансовой поддержки предпринимательства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Кубани на 40 % выросло количество кредитов, которые были выданы среднему и малому бизнесу. В Банке России рассказали, что в первом квартале 2022 года в регионе было выдано более 244 млрд рублей кредитов.

Аналитики объяснили это тем, что в Краснодарском крае действует пакет льготных программ для среднего и малого бизнеса.

По данным «Ъ-Юг», портфель кредитов в регионе вырос в 1,6 раза, сейчас это почти 444 млрд руб. Краснодарский край вошел в число лидеров по объемам финансовой поддержки предпринимателей.