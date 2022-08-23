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Экономика23 августа 2022 17:35

В Краснодарском крае выдача кредитов среднему и малому бизнесу выросла на 40 %

Аналитики сравнили данные за первое полугодие 2022 и 2021 года
Евгения ХАЛИКОВА
Кубань вошла в число лидеров по объемам финансовой поддержки предпринимательства

Кубань вошла в число лидеров по объемам финансовой поддержки предпринимательства

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Кубани на 40 % выросло количество кредитов, которые были выданы среднему и малому бизнесу. В Банке России рассказали, что в первом квартале 2022 года в регионе было выдано более 244 млрд рублей кредитов.

Аналитики объяснили это тем, что в Краснодарском крае действует пакет льготных программ для среднего и малого бизнеса.

По данным «Ъ-Юг», портфель кредитов в регионе вырос в 1,6 раза, сейчас это почти 444 млрд руб. Краснодарский край вошел в число лидеров по объемам финансовой поддержки предпринимателей.