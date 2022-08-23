Журналисты из Краснодарского края попали под обстрел в Донецке

Центр Донецка подвергся атаке ВСУ. Фото: АНОСОВ Владимир

Кубанские журналисты попали под обстрел в центре Донецка. Кубанский фотокорреспондент «Российской газеты» Владимир Аносов, который находится там в служебной командировке, опубликовал фотографии с места событий.

- По центру Донецка украинские войска нанесли удар 155-мм гаубицами. Было выпущено не менее 15 снарядов. Обстрелу подверглись две гостиницы и жилой дом. Также пострадал наш служебный автомобиль, который не подлежит восстановлению, - рассказал Владимир Аносов.

В гостинице «Централь» после обстрела оказались выбитыми все стекла. В холле и в номерах пострадала мебель. О пострадавших ничего не известно.