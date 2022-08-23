В Сочи мужчина угрожал ножом посетительницам дог-френдли кафе

Домашние собаки стали причиной конфликта между посетителями кафе.
Фото: Оксана ЗУЙКО
В Сочи мужчина угрожал ножом женщинам, которые пришли в кафе с собаками. Владелицы животных пытались объяснить ему, что это дог-френдли заведение, то есть сюда можно приводить домашних питомцев, однако их доводы не были услышаны. Видео конфликта попало в соцсети и привлекло внимание правоохранительных органов.
- Конфликт между посетителями кафе произошел еще 19 августа. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Также устанавливаются личности участников инцидента. Процессуальное решение будет принято после установления всех деталей случившегося.