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Общество23 августа 2022 18:53

В Сочи мужчина угрожал ножом посетительницам дог-френдли кафе

Конфликт незнакомца с владелицами собак попал на видео
Евгения ХАЛИКОВА
Домашние собаки стали причиной конфликта между посетителями кафе.

Домашние собаки стали причиной конфликта между посетителями кафе.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Сочи мужчина угрожал ножом женщинам, которые пришли в кафе с собаками. Владелицы животных пытались объяснить ему, что это дог-френдли заведение, то есть сюда можно приводить домашних питомцев, однако их доводы не были услышаны. Видео конфликта попало в соцсети и привлекло внимание правоохранительных органов.

- Конфликт между посетителями кафе произошел еще 19 августа. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также устанавливаются личности участников инцидента. Процессуальное решение будет принято после установления всех деталей случившегося.