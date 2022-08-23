Кубанский казачий хор принял участие в Божественной литургии в Краснодаре

Кубанский казачий хор принял участие в Божественной литургии. Фото: пресс-служба ККХ

В Краснодар прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Для православных жителей краевого центра это уникальное событие. В 2022 году РПЦ отмечает 600-летие со дня обретения мощей святого. Ковчег был доставлен в Свято-Екатерининский кафедральный собор, где прошла Божественная литургия. На клиросе пели артисты Кубанского казачьего хора.

- Солисты Кубанского казачьего хора исполнили молитвенные песнопения, прославляющие деяния Бога, святых Апостолов и последователей христианства, среди которых и святой преподобный Сергий Радонежский, - рассказали в пресс-службе знаменитого кубанского коллектива.

Частица мощей святого в Свято-Екатерининском кафедральном соборе будет находиться до 25 августа.