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Общество23 августа 2022 19:50

В Краснодаре из-за крупной аварии без света остался Западный округ

Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре города
Евгения ХАЛИКОВА
Центр Краснодара остался без света.

Центр Краснодара остался без света.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре авария на электросетях обесточила 42 трансформаторные подстанции. В результате без света остались жители более полусотни краснодарских улиц.

- В зону отключения попал практически весь Западный внутригородской округ. Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

В зону отключения попали улицы 1-я Линия, Рылеева, Бабушкина, Урицкого, Минская, Головатого, Северная, Труда, Каляева, Киевская, Тульская, Мичурина и Красных Партизан. Также лишены благ цивилизации обитатели улиц: Буденного, Тургенева, Карла Маркса, Гимназическая, Рашпилевская, Октябрьская, Кожевенная, Чапаева, Кубанонабережная, Карасунская, Фрунзе и Чкалова. Перебои с электроэнергией наблюдаются и на улицах Гагарина, Котовского, Аэродромная, Гаврилова, Пластунская, Рылеева и в переулке Севастопольском.