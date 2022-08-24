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Общество24 августа 2022 4:56

Без вести пропавшего 85-летнего пенсионера ищут в лесу на Кубани третий день

Ситуация находится на контроле МЧС
Ангелина НАЗАРЧУК
Поиски продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Поиски продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани без вести пропал 85-летний пенсионер. Мужчина вышел из дома в станице Темнолесской Апшеронского района 22 августа, а вечером не вернулся.

Более 100 человек искали пенсионера 23 августа. Однако поиски не увенчались успехом.

- С наступлением темного времени суток к 21:00 часам 23 августа поиски пропавшего были приостановлены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 06:00 24 августа поиски продолжены.

Стоит отметить, что в поисках принимают участие 15 человек, используется 20 единиц техники. От МЧС привлечено 39 человек личного состава и 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Кубани более 100 человек ищут пропавшего в лесу 85-летнего пенсионера. Пожилой мужчина пропал в окрестностях Мезмая.