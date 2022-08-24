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Общество24 августа 2022 5:04

Мошенник обманул жителя Майкопа на 2 млн при покупке стада овец

Мужчина перевел деньги лжепродавцу животных
Валерия ГОДОВНИКОВА
Местный житель потерял крупную сумму денег при совершении сделки

Местный житель потерял крупную сумму денег при совершении сделки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники обманули жителя Майкопа на 2 млн рублей. Мужчина хотел купить 500 овец через интернет. По словам продавца, животные находились в Ставропольском крае. Но после перевода денег поставщик перестал выходить на связь.

- В дежурную часть с заявлением обратился 38-летний житель Майкопского района. Он рассказал, что лишился своих сбережений после попытки приобретения крупной партии овец, в количестве 500 голов, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Мужчину привлекла цена животных. Сейчас полицейские ищут мошенника. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.