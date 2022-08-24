Мошенник обманул жителя Майкопа на 2 млн при покупке стада овец

Местный житель потерял крупную сумму денег при совершении сделки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники обманули жителя Майкопа на 2 млн рублей. Мужчина хотел купить 500 овец через интернет. По словам продавца, животные находились в Ставропольском крае. Но после перевода денег поставщик перестал выходить на связь.

- В дежурную часть с заявлением обратился 38-летний житель Майкопского района. Он рассказал, что лишился своих сбережений после попытки приобретения крупной партии овец, в количестве 500 голов, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Мужчину привлекла цена животных. Сейчас полицейские ищут мошенника. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.