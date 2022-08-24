Что произошло за ночь 24 августа в Краснодарском крае: На Кубани осудили мужчину, угнавшего автомобиль ради свидания с девушкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани осудили мужчину, угнавшего автомобиль ради свидания с девушкой. Автоугонщик проведет три года в исправительной колонии строгого режима.

На Кубани более 100 человек ищут пропавшего в лесу 85-летнего пенсионера. Пожилой мужчина пропал в окрестностях Мезмая.

В Краснодаре на голову девушке рухнула панель с крыши многоэтажного дома. 25-летняя девушка получила серьезные травмы.

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