В Анапе устроили незаконные поборы за парковку на Большом Утрише

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В соцсетях туристы пожаловались на незаконные поборы за парковку на Большом Утрише в Анапе. С отдыхающих потребовали 400 рублей. После инцидента полиция организовала проверку и задержала нелегального бизнесмена.

- На место выехали участковые-уполномоченные полиции. Они пресекли незаконную деятельность 20-летнего гражданина одной из соседних республик, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

В отношении мужчины полицейские составили протоколы за самоуправство и незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф.