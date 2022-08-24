Фотографии особняка за 1,5 млрд рублей в Сочи появились в сети

Дом продается за 1,5 млрд рублей. Фото: Авито

В Сочи самый дорогой частный дом продается за 1,5 млрд рублей. Особняк расположен на улице Ручей Видный в Хостинском районе. Дом имеет площадь 1640 квадратных метров и 17 соток земли.

Спальня в доме. Фото: Авито

В доме восемь спален. Выполнен дизайнерский ремонт. Из резиденции открывается вид на море и олимпийский парк.

Бассейн на участке особняка. Фото: Авито

Пол во всех помещениях мраморный. На участке построен огромный бассейн. Также есть собственная веранда. А окна в особняке витражные.

Холл в доме. Фото: Авито

За один квадрат получается не так уж и дорого - всего лишь 945 тысяч рублей, и дом ваш.