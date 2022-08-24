В ГИБДД Сочи попросили не оставлять детей в машинах в жару

В Сочи до конца 25 августа метеорологи прогнозируют до +37 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в ближайшие дни будет стоять сильная жара. В ГИБДД попросили не оставлять детей в машинах. Ребенок, запертый в салоне авто, может получить тепловой удар.

- Родители должны помнить, что дети очень уязвимы, и жара для них может стать смертельно опасной. Даже непродолжительное нахождение ребенка в раскаленном от солнца автомобиле может привести к трагедии, - предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Стоит отметить, что открытые окна не охлаждают автомобиль, поскольку он стоит на месте и не двигается.

Ранее сообщалось, что в Сочи до конца 25 августа метеорологи прогнозируют до +37 градусов. Из-за сильной жары ввели штормовое предупреждение.