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Общество24 августа 2022 5:51

Погода в Адыгее 24 августа 2022: температура воздуха превысит 30 градусов

В Адыгее 24 августа ожидается солнечный и жаркий день
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 24 августа 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 24 августа 2022

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 24 августа 2022.

В Майкопе 24 августа воздух прогреется до +31 градуса. В республиканской столице синоптики прогнозируют жаркую погоду до воскресенья. Ветер восточный, 4 м/с. К вечеру температура опустится до +19 °C. Осадков в течение дня не предвидится. Ветер восточный, 5 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится ясной и солнечной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +30°C. Ветер северо-восточный 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +18°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.