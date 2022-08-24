Погода в Адыгее 24 августа 2022: температура воздуха превысит 30 градусов

Узнали, какой будет погода в Адыгее 24 августа 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 24 августа 2022.

В Майкопе 24 августа воздух прогреется до +31 градуса. В республиканской столице синоптики прогнозируют жаркую погоду до воскресенья. Ветер восточный, 4 м/с. К вечеру температура опустится до +19 °C. Осадков в течение дня не предвидится. Ветер восточный, 5 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится ясной и солнечной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +30°C. Ветер северо-восточный 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +18°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.