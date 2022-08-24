На Кубани грузовой поезд насмерть сбил мужчину

На месте работают следователи

Трагедия произошла утром 24 августа на железнодорожной станции Величковка в Калининском районе Кубани. Грузовой поезд сбил мужчину, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

- В 07:30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но наезда на человека избежать не удалось. На месте работают следователи, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время личность погибшего устанавливается, на вид погибшему 35-40 лет. Проводится проверка.