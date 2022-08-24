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Общество24 августа 2022 6:25

Курорты Краснодарского края с начала года посетили более 11 млн туристов

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С начала года курорты Кубани посетило более 11 млн отдыхающих. В регионе наблюдается рост турпотока по сравнению с прошлым годом.

- В Краснодарском крае уже отдохнули 11,2 млн человек, это почти на 200 тысяч туристов больше, чем в прошлом году, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Самым популярным на побережье стал пляжный отдых в Сочи, Анапе и Геленджике. На курортах продолжают внедрять стандарты «все включено». При этом на Кубани активно развиваются сельский, винный и гастрономический туризм, создаются новые турмаршруты.

На сегодняшний день отели Черноморского побережья заполнены на 90,3%, Азовского – на 88,2%, степной зоны и предгорья – на 47,9%.