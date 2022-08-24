В Адыгее «умные» спортплощадки с QR-кодами заработают в сентябре

После сканирования телефоном QR-кода в смартфоне появится информация о правильном выполнении упражнений во время тренировки. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее в сентябре заработают «умные» спортплощадки с QR-кодами. Республика участвует в федеральном проекте «Бизнес-спринт».

- Сейчас в регионе завершается строительство двух «умных» спортплощадок. Одна находится в Майкопе, на территории гимназии № 22. Другая – в ауле Блечепсин. В сентябре жители республиканской столицы и Кошехабльского района смогут заниматься физкультурой и спортом инновационно, - сообщили в пресс-службе Кошехабльского района.

На спортивных тренажерах будут находиться QR-коды. После сканирования телефоном в смартфоне появится информация о правильном выполнении упражнений во время тренировки. Кроме того, площадка будет оснащена свободной точкой доступа Wi-Fi.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», создание нового объекта нацелено на привлечение граждан к поддержанию здорового образа жизни и занятиям физкультурой. По мнению местных жителей, это отличная альтернатива тренировкам в фитнес-зале с тренером.

- Спортивный комплекс будет включать волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, площадки для воркаута, беговые дорожки и светодиодное освещение, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.