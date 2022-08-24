На побережье Краснодарского края воздух прогреется до 38 градусов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На курортах Краснодарского края 24 и 25 августа ожидается жара. Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.

- 22 и 25 августа на участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +38 градусов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендовали носить светлую одежду и головные уборы.

В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер: избегайте воздействия повышенной температуры.

- Старайтесь днем чаще находиться в тени или в помещении. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма, - посоветовали в МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.