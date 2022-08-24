Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 7:09

Житель Краснодара погасил штраф в 400 тысяч рублей только после ареста авто

Мужчина едва не стал пешеходом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: УФССП России по Краснодарскому краю

Фото: УФССП России по Краснодарскому краю

Жителя Краснодара оштрафовали на 400 тысяч за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Но деньги выплачивать мужчина не собирался. Тогда в ситуации стали разбираться приставы, они нашли машину должника и арестовали для реализации в счет погашения штрафа.

- Пристав арестовал Volvo S40 2007 года выпуска, после чего автомобиль был изъят. Но после ареста машины должник решил погасить штраф, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по региону.

Не дожидаясь отправки автомобиля на принудительную реализацию, мужчина погасил задолженность в полном объеме. При этом, помимо основной суммы долга гражданин заплатил исполнительский сбор в размере 28 тысяч рублей, добавили в ведомстве.