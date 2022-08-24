Житель Краснодара погасил штраф в 400 тысяч рублей только после ареста авто

Фото: УФССП России по Краснодарскому краю

Жителя Краснодара оштрафовали на 400 тысяч за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Но деньги выплачивать мужчина не собирался. Тогда в ситуации стали разбираться приставы, они нашли машину должника и арестовали для реализации в счет погашения штрафа.

- Пристав арестовал Volvo S40 2007 года выпуска, после чего автомобиль был изъят. Но после ареста машины должник решил погасить штраф, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по региону.

Не дожидаясь отправки автомобиля на принудительную реализацию, мужчина погасил задолженность в полном объеме. При этом, помимо основной суммы долга гражданин заплатил исполнительский сбор в размере 28 тысяч рублей, добавили в ведомстве.