В Адыгее за неделю зарегистрировано 88 ДТП

В республике за неделю задержали 39 пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за неделю зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых один человек погиб, девять - пострадали. 82 дорожно-транспортных происшествия обошлись без жертв.

Кроме того, на дорогах республики задержали 39 пьяных водителей. Каждый из них привлечен к административной ответственности. Больше всего таких случаев отмечено в Майкопе и Тахтамукайском районе.

- По причине выбора ошибочной дистанции была допущена 21 авария. В 20 случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в восьми - из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, - сообщили в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»- Кубань», административные протоколы составили и в отношении 214 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за прошедшую неделю, с 15 по 21 августа, в республике выявили 2262 нарушения дорожных правил.