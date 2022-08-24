Пять скверов благоустроят в Сочи до конца года

Здесь появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха. Фото: администрация Сочи

В Сочи продолжают развивать общественные места в современном стиле. В администрации обсудили новые проекты. До конца 2022 года на курорте появится пять обновленных территорий.

Это сквер на перекрестке улиц Молокова и Ульянова в Адлере, парк рядом с ярмаркой в микрорайоне Мацеста, сквер по улице Навагинской в Центре, набережная реки Сочи по улице Конституции и набережная реки Псезуапсе в Лазаревском районе.

- Здесь появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, все элементы безбарьерной среды. Сделаем теневые навесы для комфортного пребывания в любую погоду. И обязательно сохраним всю зелень, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.