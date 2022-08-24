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Общество24 августа 2022 7:30

Сочи стал самым популярным направлением для лечения в бархатный сезон

Снять квартиру можно за 3,5 тысячи рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Больше всего россиян выбирают Сочи для отдыха.

Больше всего россиян выбирают Сочи для отдыха.

Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Туроператоры заявили, что Сочи стал самым популярным направлением в бархатный сезон. Туристы приезжают на курорт не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье.

- Из десятков популярных направлений больше всего туристов для восстановления здоровья едет в Сочи и Кисловодск, - рассказали туроператоры.

Стоит отметить, что снять квартиру в сентябре на курорте можно за 3-3,5 тысячи рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что море у берегов Сочи и Анапы прогрелось до температуры экваториальных вод. На курортах температура воды составляет +28 градусов.