Сочи стал самым популярным направлением для лечения в бархатный сезон

Больше всего россиян выбирают Сочи для отдыха.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Туроператоры заявили, что Сочи стал самым популярным направлением в бархатный сезон. Туристы приезжают на курорт не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье.
- Из десятков популярных направлений больше всего туристов для восстановления здоровья едет в Сочи и Кисловодск, - рассказали туроператоры.
Стоит отметить, что снять квартиру в сентябре на курорте можно за 3-3,5 тысячи рублей в сутки.
Ранее сообщалось, что море у берегов Сочи и Анапы прогрелось до температуры экваториальных вод. На курортах температура воды составляет +28 градусов.