Мурат Кумпилов рассказал о программе фестиваля адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра пройдет 27 и 28 августа. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

27 и 28 августа на Даховской поляне в Майкопском районе Адыгеи пройдет фестиваль адыгейского сыра. Глава региона Мурат Кумпилов опубликовал программу праздника в своем телеграм-канале.

– Фестиваль в этом году пройдет с очень насыщенной и разнообразной программой. Уверен, что гости мероприятия останутся довольны! – написал Мурат Кумпилов.

В первый день, 27 августа, посетители застанут торжественное открытие фестиваля. Гости увидят театрализованные представления, мастер-классы. А также станут свидетелями нового рекорда по изготовлению самого большого адыгейского сыра в честь 100-летия государственности республики.

Второй день запомнится посетителям конкурсной программой, кулинарным мастер-классом, национальными костюмами и хорошим настроением.

Как ранее сообщала «Комсомолка», фестиваль адыгейского сыра станет ярким завершением лета в республике.